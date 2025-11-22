Предприятие построено в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве Германии и Великобритании

Немецкая компания Stark (Германия), специализирующаяся на производстве беспилотных систем, сообщила об открытии нового завода площадью 3,7 тысячи квадратных метров в городе Суиндон (Великобритания). Предприятие было создано в рамках достигнутых в июле договорённостей с британским правительством (межправительственное соглашение Великобритании и Германии в сфере обороны Trinity House).

Завод построен в центре оборонного промышленного коридора, рядом с штабом местных вооружённых сил и ключевыми полигонами для испытания оружия. В первый год своей работы предприятие создаст более ста высококвалифицированных рабочих мест.

На запущенном в Суиндоне предприятии будут производить беспилотные летательные аппараты Virtus Strike, а также другие беспилотники Stark. Церемонию открытия завода посетили парламентский заместитель государственного секретаря по вооружённым силам Алистер Карнс, а также начальник Генерального штаба Великобритании Роли Уокер.

Несколько дней назад другая немецкая компания Helsing также объявила об открытии в Великобритании своего завода по производству и разработке автономных подводных аппаратов.