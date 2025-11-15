Объект принадлежал компании LUKOIL-MOLDOVA, но из-за санкций США передан Кишинёву

Компания LUKOIL-MOLDOVA (принадлежит ПАО «Лукойл») передала расположенный в Молдавии нефтяной терминал под контроль аэропорта Кишинёва на безвозмездной основе. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на заявление министра энергетики страны Дорина Жунгиету.

Соответствующее решение было принято несколько дней назад и является экстренным ввиду санкций США, которые вступают в силу уже 21 ноября. Румынские власти объясняют, что передача молдавских активов «Лукойл» столичному аэропорту позволит обеспечить поставки керосина для самолётов, поскольку в противном случае это будет невозможно из-за американских санкций.

Правительство Молдавии планирует в дальнейшем приобрести нефтяной терминал и всю принадлежащую «Лукойл» инфраструктуру аэропорта Кишинёва. Приобретение Молдавией российских активов позволит сохранить текущие цепочки поставок, что особенно важно в условиях, когда на долю «Лукойл» приходится 100% поставок авиационного топлива молдавскому государству. Стоит добавить, что функционирование авиасообщения в Молдавии имеет важность и для России, которая содержит контингент войск в соседнем Приднестровье.