Информация появилась спустя неделю после того, как НОАК ввели в эксплуатацию авианосец «Фуцзянь»

В Китае ведут работы по строительству уже четвёртого авианосца, который, как предполагается, будет оснащён атомной силовой установкой. Об этом сообщает издание The War Zone, публикуя кадры из китайских социальных сетей.

В материале издания подчёркивают, что кадры строительства ещё одного китайского авианосца появились всего через неделю после того, как Китай ввёл в эксплуатацию авианосец «Фуцзянь». Аналитики утверждают, что на распространённых кадрах с верфи видно защитное покрытие реактора, которое может быть признаком конструирования атомной силовой установки. Не исключено, речь идёт об испытательном модуле для другого корабля, но всё же версия о первом китайском атомном авианосце является основной.

The War Zone напоминает о том, что в марте представитель Народно-освободительной армии Китая Юань Хуачжи подтверждал проведение работ по строительству четвёртого авианосца, но отказался комментировать информацию об оснащении его атомной силовой установкой. Появление атомных авианосцев у Китая сделает страну одной из немногих, у кого есть подобные корабли. Помимо этого, китайский авианосец сможет выполнять операции на больших расстояниях.

Китай демонстрирует активные темпы строительства авианосцев, опережая США по скорости ввода кораблей в эксплуатацию. При этом США по-прежнему являются лидером по количеству эксплуатируемых авианосцев.