Nacvark
Дания заказывает новую партию шведских гранатомётов Carl-Gustaf M4
Стоимость заказа составляет около 54 миллионов долларов

Управление по закупкам и логистике Министерства обороны Дании подписало контракт с компанией Saab (Швеция) на поставку ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) Carl-Gustaf M4 и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает шведская компания в своём пресс-релизе.

Общая стоимость заказа составляет около 54 миллионов долларов. Поставки РПГ начнутся уже в следующем году и продолжатся вплоть до 2028 года. Представитель Saab Гёрген Юханссон подчёркивает, что Carl-Gustaf M4 отличается непревзойденной точностью, портативностью и широким выбором боеприпасов, предоставляя датским военным возможности по противодействию разнообразным и меняющимся угрозам на поле боя.

Carl-Gustaf был разработан ещё в 1940-х годах. Спустя 70 лет Saab представила новую модель РПГ – M4, которая является компактной (длина менее 1000 мм) и более лёгкой (6,8 килограмма) версией гранатомёта за счёт использования титанового лейнера и углепластикового кожуха. Carl Gustaf был на вооружении 45 стран, включая США, Великобританию, Германию, Японию, различные африканские и латиноамериканские государства.

#дания #saab #carl-gustaf #carl-gustaf m4
Источник: saab.com
