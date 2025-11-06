Обе компании основали совместное предприятие для производства бронемашин

На сайте немецкой компании Rheinmetall сообщается о получении совместным предприятием Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (доля акций разделена в формате «50 на 50» между итальянской Leonardo и немецкой Rheinmetall) первого заказа на поставку 21 боевой машины пехоты (БМП) для Италии. Итальянская армия приобретает пять Lynx KF-41 с башней Lance, а также 16 бронемашин в новой конфигурации, оснащённой тем же шасси и башней Leonardo Hitfist 30-мм.

Соглашение предусматривает передачу симуляторов для обучения, а также другого оборудования. Помимо этого, сохраняется возможность размещения дополнительного заказа на ещё 30 БМП. Руководство обеих компаний приветствует совместные усилия по производству бронетехники, поскольку это позволяет создавать передовые бронированные машины, способные действовать в современных оперативных условиях.

Поставки БМП Lynx осуществляются в рамках программы Вооружённых сил Италии A2CS – Armoured Combat System, которая направлена на приобретение в общей сложности 1050 единиц бронетехники. Итальянские военные планируют заменить устаревшие VCC-80 Dardo и M113.