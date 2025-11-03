Вашингтон продолжает выполнять контракты на оружия и, судя по всему, готов к заключению новых

Министр обороны США Пит Хегсет, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что Вашингтон стремится к более глубоким военным связям с Вьетнамом. По его мнению, расширение военного сотрудничества между странами пойдёт на пользу обеим сторонам.

Американский министр подтвердил, что США уже поставили береговой охране Вьетнама три катера и три учебно-тренировочных самолёта Beechcraft T-6 Texan II, заказанных ещё в 2022 году. Reuters акцентируют внимание на том, что слова Хегсета прозвучали на фоне затянувшихся переговоров по крупному оружейному соглашению, которое предусматривало поставку истребителей F-16.

Источники Reuters утверждают, что американское правительство намерено вернуться к теме продажи оружия Вьетнаму. Среди актуальных вопросов – продажа американских военно-транспортных самолётов C-130 Hercules и вертолётов S-92.

В 2016 году США сняли эмбарго на поставки оружия Вьетнаму, открыв дорогу к возобновлению военного сотрудничества. Несмотря на желание Ханоя заменить устаревшее советское оружие, страна до сих пор не заключила крупных контрактов с Вашингтоном на поставку американского оружия. В 2023 году администрация экс-президента Джо Байдена предпринимала усилия по заключению оружейной сделки, но она так и не была реализована.