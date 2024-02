Gears of War обошла Halo в опросе среди поклонников PlayStation

На фоне многочисленных слухов о том, что Xbox планирует стратегический переход к портированию некоторых своих игр на другие консоли, голос игрового сообщества ясно выразил свои предпочтения. На прошлой неделе был проведен опрос среди среди поклонников PlayStation, который предложил им выбрать франшизу Xbox, которую они больше всего хотели бы видеть на PS5 и PS4. Итоги опроса теперь известны.

реклама

Собрав почти 12 000 голосов, победу одержала Gears of War. Этот кровавый шутер от третьего лица стал самой желанной серией Xbox для поклонников PlayStation. Halo, еще одна популярная игра среди фанатов, уступила, получив девять процентов голосов, в то время как у Gears of War было 11 процентов. Третье место с восемью процентами голосов заняла серия ролевых игр The Elder Scrolls от Bethesda.

Остальные голоса были распределены довольно равномерно между Indiana Jones, Fable, Forza Horizon и Starfield. Однако интерес к последующим франшизам, похоже, ослаб. Интересно отметить, что несколько франшиз Xbox, включая Crackdown, Battletoads, Grounded, Pentiment, Viva Piñata и другие, получили менее одного процента голосов, что указывает на отсутствие интереса к ним среди голосовавших.