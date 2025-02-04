Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Интеллектуальная система ЮУрГУ обнаруживает дорожные аномалии без GPS и дорогих датчиков
Исследователи из ЮУрГУ создали новую технологию, работающую без GPS и дорогих датчиков.

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) представили интеллектуальную разработку, способную повысить безопасность на дорогах и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. Вместо громоздких и дорогостоящих GPS-модулей учёные решили использовать уже существующие камеры уличного наблюдения и обученную нейросеть.

Алгоритм анализирует потоковое видео в режиме реального времени, «видит» мельчайшие изменения в движении и с точностью до 25 сантиметров определяет, где может возникнуть потенциальная пробка. Такая точность особенно важна для мегаполисов, где каждая секунда простоя обходится дорого не только городу, но и водителям.

Ещё одно преимущество новой системы — её независимость от зарубежных технологий и импортных комплектующих. Благодаря этому решение может масштабироваться без рисков, связанных с поставками или совместимостью оборудования. В планах разработчиков — научить нейросеть прогнозировать развитие дорожной обстановки: например, предсказывать, где может произойти ДТП или образоваться затор.

Университетская команда считает, что их проект станет востребованным в крупных городах и поможет оптимизировать работу служб дорожного мониторинга. По мнению специалистов, внедрение подобных систем даст заметный экономический эффект и снизит аварийность на дорогах.

#новости #наука #юургу
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
13
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
4
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
8
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
16
Часы Huawei Watch GT 5 Pro получили очередное глобальное обновление, версию 5.0.0.130 (SP3C00M02)
+
На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
+
МКС переходит на новую систему связи: космонавты заменяют «Регул-ОС» на ЕКТС для улучшения связи
+
Старт продаж NVIDIA RTX 50 оказался "бумажным" - реальные поставки ожидаются через несколько месяцев
3
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
+
Первая российская «зелёная» электростанция за месяц выработала почти 2 млн киловатт-часов электроэнергии
+
Бывший аниматор Rockstar рассказал о сложностях разработки GTA 6
+
Исследователи создали устройства, работающие на основе тепла тела
1
Геймеры сражаются с перекупщиками на eBay, успешно продавая ботам фото GeForce RTX 5090 за $1900
1
В январе количество геймеров, использующих Windows 10, вновь возросло
3
Новые флагманы NVIDIA RTX 5090 и 5090D превращаются в «кирпичи» после установки свежих драйверов
7
OpenAI представила новую функцию «Глубокое исследование» для ChatGPT
+
Геймеры борются с перекупщиками на eBay, выставляя поддельные объявления о продаже RTX 5090
1
МТС запускает возможность оплаты игр и стриминговых сервисов с мобильного счета
+
Илон Маск: Tesla намерена выпустить 10 000 роботов Optimus в 2025 году
1

Популярные статьи

МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
31
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
12
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
9
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
8
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
33
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
2
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
3

Сейчас обсуждают

Mostack
18:38
Последняя 5 часть! Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27 https://overclockers.ru/blog/Mostack/show/206648/Svetodiodnye-i-ne-tol-ko-lampy-nemnozhko-istorii-i-v...
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
Mostack
18:38
А там проверять нечего, они одноразовые и ремонту не подлежат. Драйвер микроскопический, каким то чудом впихнутый в цоколь. Конденсатор соответственно тоже никакой: из пары имеющихся у меня ("одолжил"...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Михаил Авраменко
18:36
Весьма и весьма демократично и потужно.
Загрузка DeepSeek в США может повлечь за собой 20 лет тюрьмы и штраф в размере до $100 млн
Mostack
18:31
Вот уж спектр можно сделать совершенно любым. Собственно я так и делаю. Можно вон для растений подбирать, можно для себя под солнечный любой вменяемой температуры собрать. Благо и приборов навалом сей...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Николай Кузнецов
18:27
Сама Nvidia рекомендует ставить драйвера через пакетный менеджер
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Валерий Агапов
18:26
Не кидайте камни в Интел. Нам никому не надо чтобы Интел упал. Это эпохальная фирма. Пожелаем преодоления временных трудностей и Интелу, и АМД и всем производителям это сферы, особенно в РФ ( и Китае)
G.SKILL выпустит комплекты DDR5-6800 и 6400 с низкой задержкой и профилями Intel XMP 3.0
Dimitsuri Karetsunikuba
18:26
Не видел ни одного восторженного обзора
Старт продаж NVIDIA RTX 50 оказался "бумажным" - реальные поставки ожидаются через несколько месяцев
Бот_Пригожина_030819
18:24
Xaxлы такое же говорили про Крымский мост.
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
dmxx
18:17
Интересные статьи, спасибо! Вопрос: а филаментные лампы проверяли, есть ли смысл в них? вроде пишут там газ внутри чтобы стекло теплоотводом было...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
DIP32
18:16
Проблемы со зрением, кстати, растут. Уже каждый третий близорук или имеет другие проблемы со зрением. Катаракты - достаточно массовое явление уже не у молодых людей. Те же японцы, любители современных...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем