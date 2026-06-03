Японская корпорация Konami официально объявила дату выхода игры Silent Hill Townfall, показала первые кадры геймплея и раскрыла личность главного героя, центрального персонажа новой истории

Разработчики раскрыли некоторые особенности игрового процесса. В Townfall игрокам предстоит решать сюжетные головоломки, постепенно раскрывающие тайны происходящего. В ролике впервые показали новое существо, которое будет преследовать героя в альтернативной реальности.

Изображение: Konami

Авторы сообщили, что прохождение сочетает несколько стратегий выживания: одних врагов придётся уничтожать в бою, от других — скрываться и бежать. События игры разворачиваются в 1996 году на вымышленном шотландском острове Сент-Амелия.

Изображение: Konami

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Студия уделила внимание и техническим возможностям версии для PlayStation 5. Адаптивные триггеры контроллера DualSense будут передавать ощущения от использования оружия, а тактильная отдача поможет ощущать приближение существ.

Одновременно с анонсом открылись предварительные заказы стандартного и расширенного изданий игры. В зависимости от версии покупатели получат косметические предметы, цифровой саундтрек, интерактивный артбук и ранний доступ.