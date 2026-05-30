TikTok восстановил выплаты трем независимым создателям контента после того, как встроенные инструменты модерации на базе искусственного интеллекта ошибочно исключили их из программы вознаграждений для авторов.
Одной из пострадавших стала кинематографист и актриса из Лос Анджелеса Kory Mann. Она обратилась в издание после того, как ее короткометражный фильм «When BFFs are TOO Close» набрал более 2,6 миллиона просмотров и был признан системой платформы низкокачественным реакционным контентом.
Изображение: ChatGPT
По словам Манн, ролик являлся полностью оригинальной работой. Она написала сценарий, выступила режиссером и исполнила главную роль. Автор направила апелляцию и приложила материалы со съемок, а также подтверждения собственного участия в монтаже фильма.
Несмотря на поданную жалобу, TikTok уведомил ее о бессрочном исключении из программы монетизации. Причиной было названо размещение неоригинального контента.
После того как история получила огласку, с Манн связались другие авторы, столкнувшиеся с аналогичными санкциями. Среди них оказались творческий дуэт Dana and the Wolf и аниматор Brandon Jamar Scott. Их аккаунты насчитывают десятки миллионов отметок «Нравится».
После запроса СМИ в адрес TikTok компания пересмотрела решение и вернула всем трем авторам доступ к программе выплат. Представители платформы не стали объяснять причины первоначальных ограничений. В компании заявили, что модерация контента в крупных масштабах остается сложной задачей, поэтому TikTok продолжает инвестировать в развитие технологий и совершенствование механизмов обжалования решений.