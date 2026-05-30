После жалоб нескольких авторов видео TikTok вернул им доступ к программе вознаграждений для авторов, из которой они были исключены решениями автоматических систем модерации

TikTok восстановил выплаты трем независимым создателям контента после того, как встроенные инструменты модерации на базе искусственного интеллекта ошибочно исключили их из программы вознаграждений для авторов.

Одной из пострадавших стала кинематографист и актриса из Лос Анджелеса Kory Mann. Она обратилась в издание после того, как ее короткометражный фильм «When BFFs are TOO Close» набрал более 2,6 миллиона просмотров и был признан системой платформы низкокачественным реакционным контентом.

По словам Манн, ролик являлся полностью оригинальной работой. Она написала сценарий, выступила режиссером и исполнила главную роль. Автор направила апелляцию и приложила материалы со съемок, а также подтверждения собственного участия в монтаже фильма.

Несмотря на поданную жалобу, TikTok уведомил ее о бессрочном исключении из программы монетизации. Причиной было названо размещение неоригинального контента.

После того как история получила огласку, с Манн связались другие авторы, столкнувшиеся с аналогичными санкциями. Среди них оказались творческий дуэт Dana and the Wolf и аниматор Brandon Jamar Scott. Их аккаунты насчитывают десятки миллионов отметок «Нравится».

После запроса СМИ в адрес TikTok компания пересмотрела решение и вернула всем трем авторам доступ к программе выплат. Представители платформы не стали объяснять причины первоначальных ограничений. В компании заявили, что модерация контента в крупных масштабах остается сложной задачей, поэтому TikTok продолжает инвестировать в развитие технологий и совершенствование механизмов обжалования решений.