Британская телерадиовещательная корпорация приступает к производству масштабного телевизионного проекта о знаменитом бельгийском детективе Эркюле Пуаро

Корпорация BBC получила права на создание крупного телесериала по произведениям Агаты Кристи. Проект рассчитан на 3 сезона.

Подробности сюжета авторы пока не раскрывают. Старт съёмочного процесса запланирован на лето в Ливерпуле и других районах северо‑западной части Англии. Первые серии зрители увидят во второй половине 2027 года. Продюсерская группа ведёт активные поиски актёра на главную роль, но в настоящий момент претендент ещё не определён.

Изображение: BBC

Эркюль Пуаро считается центральной фигурой литературного наследия Агаты Кристи. Персонаж появился в 33 книгах и множестве рассказов. Высокий интерес к проекту обусловлен значимостью первоисточника для детективного жанра и историей успешных перевоплощений героя на телевизионных экранах.

Для британской корпорации создание франшизы требует больших долгосрочных вложений.