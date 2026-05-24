Inthenews
BBC готовит новый сериал о сыщике Эркюле Пуаро по романам Агаты Кристи
Британская телерадиовещательная корпорация приступает к производству масштабного телевизионного проекта о знаменитом бельгийском детективе Эркюле Пуаро
Корпорация BBC получила права на создание крупного телесериала по произведениям Агаты Кристи. Проект рассчитан на 3 сезона.

Подробности сюжета авторы пока не раскрывают. Старт съёмочного процесса запланирован на лето в Ливерпуле и других районах северо‑западной части Англии. Первые серии зрители увидят во второй половине 2027 года. Продюсерская группа ведёт активные поиски актёра на главную роль, но в настоящий момент претендент ещё не определён.

                                                                       Изображение: BBC

Эркюль Пуаро считается центральной фигурой литературного наследия Агаты Кристи. Персонаж появился в 33 книгах и множестве рассказов. Высокий интерес к проекту обусловлен значимостью первоисточника для детективного жанра и историей успешных перевоплощений героя на телевизионных экранах. 

Для британской корпорации создание франшизы требует больших долгосрочных вложений.

#bbc #агаты кристи #эркюле пуаро
Источник: collider.com
