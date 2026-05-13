Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Чёрно-белый шутер «Mouse: P.I. for Hire» в стиле мультфильмов 1930-х окупился за 3 недели
Студия Fumi Games и издатель PlaySide сообщили о коммерческом успехе шутера Mouse PI For Hire, который вышел в апреле 2026 года. По данным компании, менее чем за месяц после релиза продажи игры приблизились к отметке в 730 тысяч копий на всех платформах

Проект стал дебютной работой Fumi Games. Игра выполнена в чёрно-белой стилистике, вдохновлённой американскими мультфильмами первой половины XX века. После выхода шутер получил положительные отзывы игроков и профильной прессы.

                                                                    Изображение: Fumi Games

С момента запуска выручка игры превысила 21 миллион долларов. По словам издателя, этой суммы оказалось достаточно, чтобы полностью компенсировать расходы на разработку, маркетинг и публикацию проекта.

                                                                          Изображение: Fumi Games

Главного героя по имени Джек Пеппер озвучил Трой Бейкер, известный по играм «The Last of Us» и «Indiana Jones and the Great Circle». По сюжету персонаж работает частным детективом и расследует преступления в городе, оформленном в духе старых анимационных фильмов. 

В PlaySide сообщили, что около половины всех продаж пришлось на консольные версии. Игра доступна на PS5, Xbox Series X и S, Switch 2, а также в сервисе Steam. В компании отметили, что проект сохраняет высокие позиции в цифровых магазинах консолей.

#mouse: p.i. for hire #fumi games #черно-белый шутер
Источник: eurogamer.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
MAXSUN выпустила новые материнские платы AMD B850 в сериях iCraft и eSport с поддержкой PCIe 5.0
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter