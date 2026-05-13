Студия Fumi Games и издатель PlaySide сообщили о коммерческом успехе шутера Mouse PI For Hire, который вышел в апреле 2026 года. По данным компании, менее чем за месяц после релиза продажи игры приблизились к отметке в 730 тысяч копий на всех платформах

Проект стал дебютной работой Fumi Games. Игра выполнена в чёрно-белой стилистике, вдохновлённой американскими мультфильмами первой половины XX века. После выхода шутер получил положительные отзывы игроков и профильной прессы.

С момента запуска выручка игры превысила 21 миллион долларов. По словам издателя, этой суммы оказалось достаточно, чтобы полностью компенсировать расходы на разработку, маркетинг и публикацию проекта.

Главного героя по имени Джек Пеппер озвучил Трой Бейкер, известный по играм «The Last of Us» и «Indiana Jones and the Great Circle». По сюжету персонаж работает частным детективом и расследует преступления в городе, оформленном в духе старых анимационных фильмов.

В PlaySide сообщили, что около половины всех продаж пришлось на консольные версии. Игра доступна на PS5, Xbox Series X и S, Switch 2, а также в сервисе Steam. В компании отметили, что проект сохраняет высокие позиции в цифровых магазинах консолей.