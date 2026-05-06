Inthenews
Warner Bros. показала трейлер хоррора «Зловещие мертвецы: Пекло» о семье, встретившей древнее зло
Студия опубликовала трейлер фильма, где семейный вечер превращается в кошмар, и объявила о переносе премьеры на лето 2026 года

Компания Warner Bros. официально выпустила первый трейлер фильма «Зловещие мертвецы: Пекло» (Evil Dead Burn). В ролике показана история семьи, столкнувшейся с демоническими силами после трагедии. Изначально компания планировала премьеру на 24 июля 2026 года. Позже было принято решение сдвинуть релиз. Теперь зрители увидят картину на две недели раньше — 10 июля 2026 года.

Сюжет картины рассказывает о героине, которая решает погостить у родных в уединенном доме после смерти супруга в автокатастрофе. В доме герои обнаруживают древнюю книгу — Некрономикон. Близкие пытаются с помощью магии вернуть умершего, но ритуал запускает цепочку событий, приводящих к хаосу. Семейное воссоединение перерастает в демоническую бойню, погружая героев в мир ужаса.

                                                               Изображение: Warner Bros.

Картина стала третьим самостоятельным фильмом в культовой хоррор-франшизе. Режиссёром проекта выступил Себастьян Ваничек, написавший сценарий совместно с Флораном Бернаром. В ролях: Сухейла Якуб, Танди Райт, Хантер Духан, Люсиан Бьюкенен, Эрролл Шанд, Мод Дэйви, Джордж Пуллар и Грета Ван Ден Бринк. Актёры исполнили роли членов семьи, столкнувшихся с древним злом.

После выхода фильма «Пекло» студия планирует выпустить ещё одну картину под названием «Зловещие мертвецы: Гнев» (Evil Dead Wrath). Сценарий и постановку этого проекта возьмёт на себя Фрэнсис Галлуппи, который продолжит развитие вселенной на экране. 

#warner bros. #зловещие мертвецы: пекло
Источник: comingsoon.net
