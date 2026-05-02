Inthenews
Премьера психологического нуар-сериала «Фонари» от DC Studios состоится 16 августа 2026
Мрачный детектив о Зелёных Фонарях (супергероях из комиксов DC Comics) войдёт в первую главу «Вселенной DC» — «Боги и монстры»

Руководитель DC Studios Джеймс Ганн (James Gunn) сообщил, что сериал «Фонари» (Lanterns) выйдет 16 августа. Производство проекта началось после выбора актёров в декабре 2024 года, точные даты съёмок не публиковались. Дата премьеры была подтверждена в апреле 2026 года.

Сериал расскажет о двух межгалактических полицейских — ветерана Хэла Джордана и новичка Джона Стюарта, которые расследуют загадочное убийство в американской глубинке. Проект описывают как мрачную детективную историю, сравнивая ее атмосферу с «Настоящим детективом». В центре повествования окажется ужасающая тайна, имеющая значение для всей вселенной DC.

Главные роли исполнили Кайл Чандлер (Kyle Chandler) в роли Хэла Джордана и Аарон Пьер (Aaron Pierre) в роли Джона Стюарта. Ганн опубликовал первый кадр, на котором показаны оба персонажа вместе и кольцо Зелёного Фонаря. В посте он назвал проект «нечто действительно особенным».

#dc studios #супергероях из комиксов dc comics #фонари
Источник: nerdist.com
