Лимитированная серия геймпада поступит в продажу 27 мая одновременно с релизом игры «007 First Light» на PS5 и PC. Старт предварительных заказов назначен на следующую неделю, 17 апреля 2026 года

Стоимость новинки составит 84,99 доллара США, 84,99 евро и 74,99 фунта стерлингов. Это стандартный ценник для лимитированных версий контроллеров Sony. Устройство сохранит все основные функции обычного DualSense, включая тактильную отдачу и адаптивные триггеры. Совместимость с персональными компьютерами также останется без изменений.

Источник - blog.playstation

Главная особенность контроллера заключается в его уникальном внешнем оформлении. Художественный руководитель франшизы «007 First Light» Расмус Поульсен (Rasmus Poulsen) отметил, что каждый элемент дизайна отсылает к самой игре.

Источник - blog.playstation

Устройство получило золотистое глянцевое покрытие, которое сочетается с черными вставками. На сенсорной панели размещен узнаваемый логотип 007 с расходящимися четкими линиями. На тыльной стороне контроллера на золотом фоне нанесены название «007 Первый свет» и фраза «Заработай номер».

По словам Поульсена, золотая отделка отдаёт дань элегантности и вневременному стилю франшизы, а детали, вдохновленные образом револьверного ствола, отсылают к одному из самых известных визуальных мотивов в поп-культуре.