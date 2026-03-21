Администрация хостинга объявила о запуске поддержки агентов искусственного интеллекта через протокол Model Context Protocol (MCP). Алгоритмы получают доступ к структуре сайта, содержимому записей, страниц и комментариев, помогая владельцам ресурсов писать статьи, подбирать верстку и улучшать существующие материалы

Функционал включает подсказки по метаданным, тегам и организации контента, однако сами изменения и публикация по‑прежнему остаются под контролем пользователя. ИИ помогает подбирать оформление для новых блоков с учетом текущего дизайна, а также предлагает метаописания и альтернативный текст для изображений, что важно для поискового продвижения.

Управление происходит через интерфейсы на естественном языке в совместимых клиентах, что упрощает взаимодействие с системой.

Изображение - ChatGPT

Пользователям доступна активация новых функций через специальный раздел на сайте хостинга. После включения опций можно подключить предпочитаемый клиент с нейросетью и начать работу. Это решение направлено на автоматизацию рутинных задач и ускорение разработки веб-проектов.

Упрощение процессов снижает порог входа для создания сайтов, но одновременно повышает риск наполнения сети машинным контентом.