Функционал включает подсказки по метаданным, тегам и организации контента, однако сами изменения и публикация по‑прежнему остаются под контролем пользователя. ИИ помогает подбирать оформление для новых блоков с учетом текущего дизайна, а также предлагает метаописания и альтернативный текст для изображений, что важно для поискового продвижения.
Управление происходит через интерфейсы на естественном языке в совместимых клиентах, что упрощает взаимодействие с системой.
Пользователям доступна активация новых функций через специальный раздел на сайте хостинга. После включения опций можно подключить предпочитаемый клиент с нейросетью и начать работу. Это решение направлено на автоматизацию рутинных задач и ускорение разработки веб-проектов.
Упрощение процессов снижает порог входа для создания сайтов, но одновременно повышает риск наполнения сети машинным контентом.