Групповой иск был подан бывшими инвесторами компании после громкой покупки соцсети за 44 миллиарда долларов

Федеральный суд в Сан‑Франциско вынес решение по гражданскому коллективному иску акционеров соцсети, утверждавших, что были введены в заблуждение заявлениями Илона Маска во время сделки по покупке компании в 2022 году.

Поводом для разбирательства стали твиты и другие публичные высказывания бизнесмена о большом количестве фейковых аккаунтов и ботов на платформе. Согласно вердикту, эти сообщения нанесли финансовый ущерб держателям акций. По другим пунктам обвинения присяжные встали на сторону ответчика.

В заявлении истцов указывалось, что Маск намеренно распространял твиты и публичные заявления о якобы завышенной доле фейковых учетных записей, чтобы снизить стоимость акций. По их версии, после объявления о сделке по цене 54,20 доллара за бумагу стоимость акций начала снижаться именно на фоне этих высказываний. Бывшие акционеры отмечали, что были вынуждены продавать свои доли по заниженным ценам из‑за созданной заявлениями Маска атмосферы неопределенности вокруг сделки и будущего компании.

Точный размер компенсационных выплат пока не определен, но, по данным Associated Press, сумма может исчисляться миллиардами долларов. Присяжные полагают, что акционерам полагается выплата в диапазоне от трех до восьми долларов за одну акцию за каждый день рассматриваемого периода.