Новое веб-приложение позволяет пользователям смотреть видеоролики на платформе YouTube в режиме, близком к прямому эфиру, имитируя интерфейс старого кабельного телевидения с возможностью переключения каналов

Автором проекта выступил лондонский разработчик Стивен Ирби (Steven Irby). Сервис предлагает зрителям окунуться в атмосферу прошлых лет, когда выбор контента сводился к простому перебору телеканалов. Приложение предлагает заранее подготовленные тематические эфиры, организованные в виде телегида и работающие по расписанию.

При переключении канала зритель присоединяется к трансляции на случайном месте, а специальный гид информирует о том, что идёт в эфире сейчас, и о предстоящих передачах на ближайшие сутки. Функционал приложения включает счётчик зрителей, что создает ощущение коллективного просмотра.

Изображение - ChatGPT

Плейлисты и сетка каналов формируются на основе списка, собранного самим создателем, а обновление данных автоматизировано через GitHub Actions. Встроенные видео воспроизводятся через стандартные плееры YouTube с обычной рекламой, что, по замыслу автора, позволяет оставаться в рамках правил платформы и сохранять доход авторам контента.

Разработчик признался, что идея создания проекта возникла из‑за нарастающего утомления от навязчивых рекомендательных систем и «усталости от выбора». По словам Ирби, современным зрителям часто не хватает простого пассивного просмотра, который был характерен для традиционного телевидения. Проект быстро привлек внимание аудитории. Сообщается, что за первый день работы сайт получил более 10 тысяч просмотров.