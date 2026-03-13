Проведенное французской аналитической компанией Kaiko исследование показало, что экономика сети Solana понесла многомиллиардные потери из-за дисбаланса между доходами от комиссий и темпами инфляции собственного токена

Согласно отчету аналитиков, опубликованному на платформе Unfolded, чистый убыток Solana составил приблизительно 4,15 млрд долларов.

За исследуемый период сеть сгенерировала доход в размере 170 млн долларов в виде комиссий за транзакции. Однако, эта сумма была полностью нивелирована инфляцией токенов SOL, которая размывала их стоимость быстрее, чем сеть смогла компенсировать эмиссию за счет пользовательской активности.

Экономическая модель блокчейнов обычно строится на двух источниках вознаграждения для валидаторов. Первый — это комиссии, которые платят пользователи. Второй — это эмиссия новых токенов, распределяемая среди участников сети за стейкинг. Устойчивость проекта оценивается по способности доходов от комиссий покрывать инфляционные издержки. Если создание новых монет опережает сборы, сеть работает в минус.

Стратегия Solana изначально строилась на масштабируемости и низких комиссиях, чтобы привлечь массового пользователя. Предполагалось, что огромный объем операций конвертирует небольшие сборы в солидный доход. Однако, прошлогодние сбои в работе сети и общий спад на рынке криптовалют снизили активность.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от способности платформы генерировать устойчивый спрос за счёт новых продуктов, таких как сжатые NFT, и повышения стабильности работы.