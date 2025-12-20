Утечка вскрыла промышленную ферму из примерно тысячи смартфонов, использовавшихся для накрутки лайков в TikTok с помощью ИИ

Хакер под ником «Кира» (Kira) обнародовал информацию о деятельности компании Doublespeed, получившей финансирование от венчурного фонда Andreessen Horowitz.

Сообщается о получении доступа к внутренним системам и об опубликованном видео, демонстрирующем работу фермы. Устройства были размещены на складе и объединены в единую сеть, управляемую централизованной платформой.

Бот-ферма создавала контент для социальной сети TikTok, выдавая ИИ-публикации за обычные посты пользователей, из‑за чего алгоритмы платформы воспринимали такие материалы как органические и продвигали их в рекомендациях.

На ферме работали виртуальные персонажи, сгенерированные нейросетями. Искусственно созданные блогеры рекламировали различные товары, включая косметику и электронику. ИИ-инфлюенсеры лайкали, комментировали и листали ленту, имитируя поведение реальных пользователей, чтобы обойти алгоритмы платформы и обеспечить попадание в рекомендации спонсируемых товаров под видом органичного контента. В работе применялись технологии подмены сетевых адресов и обхода механизмов распознавания для маскировки автоматизированной активности.

Утечка позволила идентифицировать товары и бренды, продвигавшиеся через эту схему. Часть продвигаемых товаров относится к сомнительным категориям, что теоретически может повлечь правовые риски.

Эксперты отмечают, что такие методы снижают доверие аудитории к контенту в социальных сетях.