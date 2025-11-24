Технический сбой в блокчейне Cardano привел к разделению сети и вызвал вопросы о надежности протокола

В сети Cardano произошло редкое разделение блокчейна. Это случилось из-за некорректно сформированной транзакции, приведшей к разделению цепочки на две части.

По данным экспертов, сбой вызвала ошибка в базовой программной библиотеке, которую не перехватил код валидации. Инцидент стал результатом давно известной, но редко эксплуатируемой уязвимости, которая была выявлена лишь после появления конкретной «отравленной» транзакции. Такое разделение блокчейна является редкостью и серьезной технической проблемой для криптовалютных платформ.

Ответственность взял на себя пользователь под ником Homer J. Он признался, что пытался воспроизвести неудачную транзакцию из любопытства, и извинился за последствия.

Несмотря на разделение, работа сети не прекращалась. Команда проекта оперативно провела хардфорк для устранения технической неполадки. Средства пользователей не пострадали.

Технический сбой привлек внимание к уязвимостям сети Cardano, вызвав не только волну критики со стороны инвесторов и аналитиков, но и массу вопросов о технической устойчивости сети и будущем криптовалюты ADA. В последние месяцы монета ADA показывает слабую динамику, а события ноября дополнительно подорвали доверие к проекту.