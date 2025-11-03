Основатель биржи Binance Чанпен Чжао выдвинул идею создания ИИ-агента, который будет выполнять функции судьи

Основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао выступил с необычной идеей. Он считает, что искусственный интеллект может брать на себя роль судьи. По его мнению, такой ИИ сможет определять виновность подсудимого и выбирать меру наказания. Для обучения модели можно использовать открытые судебные документы, записи заседаний и общественное мнение о приговорах.

Человеческие решения в суде часто зависят от эмоций, усталости, политических взглядов или даже голода. ИИ же, по замыслу Чжао, будет действовать объективнее, но при этом подчеркивает, что не считает машину лучше человека. Всё зависит от качества обучения. Такой инструмент мог бы помогать реальным судьям и юристам, а не заменять их полностью.

Бизнесмен готов профинансировать разработку подобного проекта. Судя по всему, его идея появилась после собственного опыта в американском суде. В 2024 году Чжао признали виновным в нарушении закона об отмывании денег и приговорили к четырем месяцам тюрьмы. Позже, через полтора года, Дональд Трамп помиловал его, что вызвало волну критики и обвинений в коррупции.

Сам Чжао не ожидает, что ИИ-судьи появятся в ближайшее время. Но он уверен, что за таким экспериментом будет интересно наблюдать. Его инициатива поднимает важные вопросы о роли технологий в правосудии и границах автоматизации решений, от которых зависит судьба человека.