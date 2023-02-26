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Sons of the Forest - новый игровой хит для ПК, за первые 24 часа продано более 2 миллионов копий
Продолжение первой The Forest разлетается как горячие пирожки
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Несколько дней назад компания Warner Bros Interactive объявила, что ее игра "Наследие Хогвартса", основанная на вселенной Гарри Поттера, была продана тиражом 12 миллионов копий за первые две недели продаж. Это довольно впечатляющие цифры для любой игры, но не забывайте, что она была сделана как AAA-бюджетная игра, основанная на известной развлекательной франшизе, и имела тонны шумихи и маркетинга задолго до своего запуска.

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Учитывая всё это, посмотрим на запуск в четверг игры Sons of the Forest от разработчика Endnight Games. Игра является продолжением оригинала "The Forest". Игра не получила и толики того массового маркетинга, который был у "Наследия Хогвартса", и вышла в раннем доступе только на одной платформе - на PC в Steam. Тем не менее, в конце пятницы разработчики написали в Twitter, что всего за 24 часа после запуска игры было продано более двух миллионов копий.

На момент написания этой статьи "Сыны леса" остаются самой продаваемой игрой на Steam в США и во всём мире, опережая "Наследие Хогвартса", которое сейчас находится на третьем месте. Она также входит в пятерку лидеров по количеству игроков, играющих в настоящее время в Steam, с пиком более 400 000 игроков за последние 24 часа.

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Итак, что же такое Sons of the Forest? На самом деле, это продолжение первой игры Endnight из Ванкувера - The Forest. Она вышла в раннем доступе для ПК в 2014 году, а официально была запущена в 2018 году для ПК и консолей PlayStation 4. К концу того же года было продано 5,3 миллиона копий игры.

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#the forest #sons of the forest #forest
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