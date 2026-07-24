DJI объявила дату мирового запуска камеры Osmo Pocket 4 Pro.

Компания DJI наконец раскрыла планы по глобальному запуску Osmo Pocket 4 Pro. Камера, которую анонсировали в апреле, с середины июня продавалась только в Китае, а с 23 июня — в Японии. 30 июля в 15:00 по московскому времени DJI проведет онлайн-презентацию под названием «See More. Tell More».

© DJI

В этот день Osmo Pocket 4 Pro станет доступна в черном и белом цветах для большинства стран мира. Однако США в этот список не вошли — на американском сайте компании нет упоминания о новинке, тогда как на канадском и мексиканском она уже занимает центральное место.

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Камера появится в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в остальной части Азии и некоторых странах Южной Америки. Официальных сайтов DJI в Африке нет. В Китае Osmo Pocket 4 Pro стоит примерно на 25% дороже, чем Osmo Pocket 4. Ожидается, что в Канаде цена составит около $599, в Великобритании — более £550, а в еврозоне — €599. Прямым конкурентом новинки выступает Insta360 Luna Ultra.