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Global_Chronicles
DJI назначила глобальный релиз камеры Osmo Pocket 4 Pro на 30 июля
DJI объявила дату мирового запуска камеры Osmo Pocket 4 Pro.
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Компания DJI наконец раскрыла планы по глобальному запуску Osmo Pocket 4 Pro. Камера, которую анонсировали в апреле, с середины июня продавалась только в Китае, а с 23 июня — в Японии. 30 июля в 15:00 по московскому времени DJI проведет онлайн-презентацию под названием «See More. Tell More».

© DJI

В этот день Osmo Pocket 4 Pro станет доступна в черном и белом цветах для большинства стран мира. Однако США в этот список не вошли — на американском сайте компании нет упоминания о новинке, тогда как на канадском и мексиканском она уже занимает центральное место.

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Камера появится в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в остальной части Азии и некоторых странах Южной Америки. Официальных сайтов DJI в Африке нет. В Китае Osmo Pocket 4 Pro стоит примерно на 25% дороже, чем Osmo Pocket 4. Ожидается, что в Канаде цена составит около  $599, в Великобритании — более  £550, а в еврозоне —  €599. Прямым конкурентом новинки выступает Insta360 Luna Ultra.

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Источник: notebookcheck.net
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