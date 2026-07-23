В Петербурге и Ленинградской области обсуждают новые требования для пользователей электросамокатов.

Рост аварий с участием электросамокатов в Санкт-Петербурге заставил власти региона снова вернуться к теме регулирования этого транспорта. Ведомство считает, что нынешних мер уже недостаточно для нормального контроля.

Заместитель начальника регионального управления Госавтоинспекции Антон Ахминов предложил ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты. Он также считает, что сервисы проката должны проверять наличие прав до начала поездки.

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Еще одна идея касается учета самих устройств. Ведомство хочет, чтобы у каждого такого транспорта появился регистрационный номер. По замыслу это упростит поиск тех, кто уехал с места аварии и не дождался полиции.

Ахминов отметил, что сейчас такие случаи часто заканчиваются только штрафом, даже если пострадавший получил серьезные травмы. Он считает, что при наличии прав у нарушителя надо лишать его возможности водить, а если прав нет, применять к нему меры, как к человеку, который сел за руль без данного документа.

Поводом для инициативы стал резкий рост аварийности: за прошедшее полугодие число ДТП с электросамокатами в Петербурге и Ленинградской области увеличилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.