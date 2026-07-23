Правительство России обсуждает стратегию развития портала Госуслуги до 2035 года и предлагает добавить в него функции социальных сетей. Платформа должна объединить госуслуги, повседневные сервисы и инструменты для общения граждан между собой и с бизнесом.

Портал Госуслуги давно стал основной точкой контакта граждан РФ с государственными сервисами. Теперь на повестку выходит идея сделать его единым цифровым пространством, где человек решает бытовые задачи, следит за событиями и общается с близкими и организациями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Профильные структуры правительства рассматривают концепцию, по которой Госуслуги превратятся в универсальную платформу для повседневной жизни и коммуникации. В возможный набор функций входят лента публикаций, тематические и локальные сообщества, а также инструменты для взаимодействия пользователей с компаниями и органами власти.

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Отдельный блок изменений касается семейных сервисов. В проекте фигурируют доверенные чаты для родственников, общий календарь событий и механизмы, которые позволят человеку передавать доступ к оформлению услуг близким и решать часть вопросов за них. Иначе говоря, портал должен поддержать не только личные, но и семейные сценарии использования.

Еще одно направление связано со сбором и рекомендацией культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи смогут видеть подборки событий и создавать свои активности, на которые можно пригласить других. На обновленной платформе планируют запустить систему достижений: людям будут начислять цифровые награды за действия внутри сервиса, а партнеры смогут привязывать к ним подарки и бонусы.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркивают, что ключевое преимущество Госуслуг заключается в верифицированных аккаунтах граждан. Это, по их оценке, создает основу для защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами внутри одной цифровой экосистемы.