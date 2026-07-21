Американские компании GE Aerospace и Shield AI завершили ключевой этап испытаний силовой установки перспективного беспилотного самолета X-BAT.

Военная авиация все чаще делает ставку на технику, которой не требуется авиабазы и взлетные полосы. Один из таких проектов сейчас развивается в США, где завершается подготовка нового беспилотного ударного самолета к первым летным испытаниям.

© Interesting Engineering

Американская корпорация GE Aerospace, один из крупнейших производителей авиационных двигателей, совместно с компанией Shield AI, которая разрабатывает беспилотные авиационные системы, завершила интеграцию и испытания силовой установки для самолета X-BAT. Проверки прошли на испытательной площадке GE Aerospace в штате Огайо и стали очередным этапом подготовки аппарата к испытаниям вертикального полета, которые запланировали на конец года.

реклама

В центре проекта находится модернизированная система управления вектором тяги AVEN. Она изменяет направление реактивной струи двигателя, благодаря чему самолет способен вертикально взлетать, зависать и приземляться без разгона по взлетной полосе. Во время испытаний инженеры подтвердили корректную работу сопла, системы управления и двигателя F110-GE-129E как единого комплекса. По данным компаний, подобные полностью интегрированные проверки таких систем впервые провели со времен аналогичных программ 1990-х годов.

Сама технология AVEN появилась еще во время работ над истребителем F-16. Для X-BAT ее существенно переработали, поскольку беспилотнику требуется постоянно изменять направление тяги для устойчивого вертикального полета. После завершения дополнительных наземных проверок систему установят на опытный образец X-BAT. Компания Shield AI разрабатывает этот аппарат для выполнения боевых задач там, где отсутствуют аэродромы.

Самолет сможет взлетать с кораблей, небольших островов и других неподготовленных площадок, а программный комплекс Hivemind обеспечит автономное управление или совместную работу с пилотируемой авиацией. GE Aerospace также сообщила, что двигатель семейства F110 за время эксплуатации превысил 11 миллионов летных часов. Теперь этот двигатель получил новую конфигурацию, которая станет основой силовой установки перспективного X-BAT.