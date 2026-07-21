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Global_Chronicles
В США испытали двигатель для беспилотного ударного самолета X-BAT с технологией от истребителя F-16
Американские компании GE Aerospace и Shield AI завершили ключевой этап испытаний силовой установки перспективного беспилотного самолета X-BAT.
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Военная авиация все чаще делает ставку на технику, которой не требуется авиабазы и взлетные полосы. Один из таких проектов сейчас развивается в США, где завершается подготовка нового беспилотного ударного самолета к первым летным испытаниям.

© Interesting Engineering 

Американская корпорация GE Aerospace, один из крупнейших производителей авиационных двигателей, совместно с компанией Shield AI, которая разрабатывает беспилотные авиационные системы, завершила интеграцию и испытания силовой установки для самолета X-BAT. Проверки прошли на испытательной площадке GE Aerospace в штате Огайо и стали очередным этапом подготовки аппарата к испытаниям вертикального полета, которые запланировали на конец года.

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В центре проекта находится модернизированная система управления вектором тяги AVEN. Она изменяет направление реактивной струи двигателя, благодаря чему самолет способен вертикально взлетать, зависать и приземляться без разгона по взлетной полосе. Во время испытаний инженеры подтвердили корректную работу сопла, системы управления и двигателя F110-GE-129E как единого комплекса. По данным компаний, подобные полностью интегрированные проверки таких систем впервые провели со времен аналогичных программ 1990-х годов.

Сама технология AVEN появилась еще во время работ над истребителем F-16. Для X-BAT ее существенно переработали, поскольку беспилотнику требуется постоянно изменять направление тяги для устойчивого вертикального полета. После завершения дополнительных наземных проверок систему установят на опытный образец X-BAT. Компания Shield AI разрабатывает этот аппарат для выполнения боевых задач там, где отсутствуют аэродромы.

Самолет сможет взлетать с кораблей, небольших островов и других неподготовленных площадок, а программный комплекс Hivemind обеспечит автономное управление или совместную работу с пилотируемой авиацией. GE Aerospace также сообщила, что двигатель семейства F110 за время эксплуатации превысил 11 миллионов летных часов. Теперь этот двигатель получил новую конфигурацию, которая станет основой силовой установки перспективного X-BAT.

#сша #f-16 #военная авиация #вертикальный взлет #беспилотный самолет #hivemind #x-bat #aven
Источник: interestingengineering.com
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