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Global_Chronicles
Meta* оказалась в суде из‑за обвинений в использовании ИИ при увольнениях 8000 работников
Группа из 26 сотрудников Meta подала в суд, утверждая, что компания использовала внутренние алгоритмы для отбора 8000 человек под увольнение.
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Весной Meta* объявила о сокращении примерно 10% штата, около 8000 сотрудников, одновременно сообщая о рекордной выручке и планах резко увеличить вложения в искусственный интеллект. Часть уволенных считает, что именно алгоритмы сыграли ключевую роль при выборе тех, кто лишился работы.  

 Изображение - ChatGPT

В иске говорится, что Meta не собирала список увольняемых на основе решений менеджеров, которые хорошо знают работу своих команд. По версии истцов, компания задействовала несколько внутренних ИИ‑систем, включая платформу Metamate, «второй мозг», панели мониторинга активности и использования ИИ‑токенов, а также рейтинги и калибровку производительности. Эти инструменты присваивали сотрудникам баллы и ранжировали их, после чего формировался список сокращений.  

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Истцы утверждают, что Meta оценивала работников по степени использования ИИ‑инструментов компании, отмечая стадии освоения: «Искусственный интеллект», «Искусственный интеллект в первую очередь» и «Искусственный интеллект включен». По их словам, системы не учитывали особенности сотрудников с инвалидностью и тех, кто находился в оплачиваемых медицинских или семейных отпусках. Люди в отпуске физически не могли набрать нужные показатели продуктивности, использовать ИИ‑сервисы и токены, поэтому алгоритмы фактически «штрафовали» их за реализацию законных прав на отдых и лечение.  

В иске приводят примеры: одна сотрудница узнала о предстоящем увольнении за день до начала родов, находясь в утвержденном декретном отпуске. Другие истцы описывают случаи сокращений во время отпусков по беременности и родам, отцовству или при медицинской нетрудоспособности, а также на фоне согласованного режима удаленной работы.  

Истцы считают, что Meta нарушила ряд федеральных законов США, включая нормы о семейном и медицинском отпуске, защиту от дискриминации по беременности и инвалидности и правила справедливого отношения к беременным сотрудницам. Кроме того, в жалобе указаны нарушения законодательства отдельных штатов и округа Колумбия, где запрещено использование автоматизированных систем принятия решений, приводящих к дискриминации по признаку инвалидности или пола.  

Иск не является коллективным, так как трудовые договоры Meta предусматривают индивидуальный арбитраж и исключают участие в коллективных делах. Тем не менее, истцы просят суд временно заблокировать увольнения и сохранить им рабочие места и статус защищенного отпуска до завершения независимой проверки алгоритмического отбора и рассмотрения претензий в арбитраже.  

В своем заявлении Meta утверждает, что обвинения не основаны на фактах и что решения по управлению персоналом и организационные изменения принимает руководство, а не искусственный интеллект. Компания настаивает, что ИИ‑системы не обладают полномочиями самостоятельно увольнять работников.

* Meta - признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

#искусственный интеллект #meta #увольнения #судебный иск #дискриминация #metamate
Источник: arstechnica.com
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