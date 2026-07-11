Apple обвиняет OpenAI в систематическом переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн, связанных с еще не выпущенными продуктами.

Конкуренция между Apple и OpenAI вокруг устройств с искусственным интеллектом вышла за пределы борьбы за специалистов. Теперь спор перешел в судебную плоскость.

Изображение: WCCFTech

Apple подала гражданский иск в суд Северного округа Калифорнии против OpenAI, стартапа io Джони Айва и двух бывших сотрудников компании. По версии истца, ответчики незаконно получили доступ к конфиденциальной информации, связанной с еще не представленными устройствами и технологиями Apple.

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В иске говорится, что бывший вице-президент по дизайну Тан Тан якобы расспрашивал кандидатов о закрытых проектах Apple и просил приносить на собеседования реальные компоненты и образцы оборудования для демонстрации. Компания также утверждает, что перед одним из таких собеседований кандидат сделал снимки экрана и загрузил файлы, относящиеся к секретному проекту, после чего получил просьбу предоставить дополнительные сведения.

Еще один ответчик, бывший инженер Чан Лю, по утверждению Apple, после увольнения воспользовался уязвимостью системы безопасности и скачал более тысячи страниц инженерной документации, включая материалы по печатным платам будущих устройств.

Кроме того, Apple заявила, что OpenAI ввела в заблуждение одного из своих партнеров, чтобы получить демонстрацию фирменной технологии обработки металла. Компания также утверждает, что OpenAI уже наняла свыше 400 бывших сотрудников Apple.

Apple требует запретить дальнейшее использование спорных разработок, уничтожить материалы, которые считает своими коммерческими секретами, взыскать компенсацию и обязать OpenAI изменить конструкцию будущих аппаратных продуктов, чтобы исключить использование технологий Apple.