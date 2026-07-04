Физики разработали протокол управления квантовыми системами, который способен изменять привычное направление квантовых процессов во времени.

На микроскопическом уровне большинство законов физики симметричны — они одинаково работают как при движении вперед, так и назад, но в реальности время течет только в одном направлении. Группа физиков из Лос-Аламоса нашла способ манипулировать этим восприятием.

Источник: AI/ScienceDaily.com

В классической физике измерения почти не влияют на объект. В квантовом мире все иначе: случайные измерения меняют состояние системы и естественным образом задают направление времени. Команда объединила измерения с обратной связью и получила траектории, которые выглядят как обратное течение времени. Ученые разработали управляющий гамильтониан — последовательность полей и импульсов, которая компенсирует либо усиливает изменения, возникающие во время измерений. В зависимости от выбранного режима система способна воспроизводить различные варианты поведения, включая эффект обратного течения времени.

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Работа опирается на мысленный эксперимент XIX века — демона Максвелла. Гипотетический наблюдатель сортировал частицы, создавая видимость уменьшения энтропии. Квантовый демон, созданный в Лос-Аламосе, использует информацию о состоянии системы и результатах измерений именно, чтобы обратить естественный ход времени системы. Физики считают, что подобный подход позволит извлекать полезную энергию непосредственно из процесса квантовых измерений, например для питания других квантовых процессов или накопления энергии в квантовых батареях.