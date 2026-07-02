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Global_Chronicles
Учёные предупреждают: пылевые бури на Марсе могут выводить из строя оборудование будущих миссий
Глобальные пылевые бури на Марсе могут создавать электрические поля, способные повредить электронику и научные приборы. Это представляет угрозу для будущих марсианских миссий.
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На Марсе нет гроз в земном понимании, но атмосфера планеты подвержена мощным пылевым бурям. Частицы пыли сталкиваются, разделяют электрический заряд, а разрежённый углекислотный воздух позволяет этому заряду сохраняться. Новое исследование показывает, что такие процессы могут создавать опасность для аппаратов на поверхности планеты.

Изображение - ChatGPT

Работа посвящена глобальной пылевой буре 34-го марсианского года, которая произошла в 2018 году. Это событие охватило всю планету, и его одновременно наблюдали несколько орбитальных аппаратов и марсоходов. Автор исследования сосредоточился на вопросе: могут ли подобные бури создавать условия для электрического пробоя в локализованных областях нижней атмосферы.

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Моделирование показало, что во время бури в нижних слоях атмосферы формировались зависящие от высоты области, где разделение зарядов могло сохраняться, а электрические поля приближались к значениям, достаточным для разряда. Автор подчеркивает: исследование не заявляет об обнаружении молний на Марсе, а описывает физические условия, при которых электрические процессы могут возникать.

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Для будущих миссий это означает дополнительные риски. Электростатические разряды могут создавать помехи для электроники, вызывать искрение между проводящими поверхностями и повреждать открытые научные приборы и системы космических аппаратов. Заряженная пыль способна не только загрязнять оборудование, но и изменять адгезию к материалам, осаждаться на чувствительных поверхностях и влиять на стабильность приборов.

Кроме того, электрический пробой может менять химический состав приповерхностной атмосферы. Это влияет на интерпретацию данных о перхлоратах и сохранность органических молекул — ключевые вопросы при оценке пригодности Марса для жизни. Следующий этап — лабораторные эксперименты и наблюдения в рамках будущих миссий для проверки этих выводов.

#атмосфера #пылевые бури #mарс #марсианские миссии #электрические разряды
Источник: phys.org
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