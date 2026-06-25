Несколько бывших сотрудников Xbox рассказали, что в студиях компании увольнения иногда совпадали с жалобами на руководство и условия работы.

На фоне сообщений о новой волне сокращений в Xbox несколько бывших сотрудников выступили с предупреждениями. Они утверждают, что предыдущие увольнения иногда использовали для преследования работников, которые подавали жалобы в отдел кадров или оспаривали решения руководства. Эти опасения изложены в отчете Game Developer .

Изображение: Game Developer

В отчете приняли участие четыре бывших сотрудника Xbox. Они описали повторяющуюся схему в студиях компании. По их словам, работники, подававшие жалобы в HR, выступавшие свидетелями в расследованиях или говорившие о токсичном поведении, часто попадали под сокращение. Их также переводили на программы повышения эффективности или вынуждали уйти.

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Бывший арт-директор Halo Studios Гленн Израэль выступил публично. Он ранее обвинял руководство в домогательствах и мести. Израэль сохранять копии рабочей переписки, жалоб и обращений в отдел кадров до любых будущих сокращений. Он утверждает, что сокращения могут рассматриваться как ответная мера. Израэль призывает ознакомиться с законными правами и советоваться с юристом перед подписанием документов.

Израэль заявил, что лично столкнулся с местью. В конце 2025 года его уволили из Halo Studios. В соглашении о расторжении указали, что должность арт-директора больше не нужна. Однако через месяц другого сотрудника повысили до этой должности.

Другие источники описали схожие ситуации. Один сотрудник попал под сокращение после того, как выступил свидетелем в расследовании в отношении руководителя студии. По словам источника, руководитель пытался выяснить личности участников расследования и повлиял на решения о сокращениях.

Другой бывший сотрудник рассказывает о начальнике, склонном к словесным оскорблениям. После того как он высказал претензии на собрании, его включили в план повышения эффективности за «неуважительное» отношение. Последующие жалобы в HR проигнорировали.

Третий источник утверждает, что руководство студии преследовало работников, выступавших против условий труда. Один из сотрудников пострадал за попытку добиться условий для работы с инвалидностью. Как выразился один из бывших сотрудников: любое несогласие с действиями руководства делает работника ненужным.