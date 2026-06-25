Голландский стартап Sanrivatti разрабатывает гиперкар с необычной компоновкой. Водитель будет располагаться по центру и наклоняться вперед, как на мотоцикле, а не сидеть как в обычном автомобиле.

Голландский стартап Sanrivatti заявляет, что хочет переосмыслить отношения между водителем и автомобилем. Компания называет это «ориентированной на водителя архитектурой». В основе концепции лежит посадка, вдохновленная супербайками. Водитель располагается точно по центру и наклоняется вперед – ближе к мотоциклетной стойке, чем к традиционной автомобильной.

Изображение: Сarscoops

Компанию основал автомобильный инженер Сантьяго Санчес Риверо. Sanrivatti утверждает, что подходит к проектированию иначе, чем традиционные производители суперкаров. Вместо шасси или силовой установки разработка начинается с человеческого тела. Осанка, равновесие, инстинкты и физическое взаимодействие становятся основой всей архитектуры.

Изображение: Сarscoops

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Стартап пока не раскрыл точных деталей конструкции. В распоряжении компании лишь простые схематические чертежи. Однако описание проекта указывает на вдохновение мотоциклами, а не обычными автомобилями. Санчес говорит о «непосредственной и физической» связи между водителем и дорогой, характерной для супербайков. При этом компания обещает сохранить аналоговый опыт вождения.

Изображение: Сarscoops

Подобная компоновка уже появлялась раньше. В 2014 году Chevrolet представила концепт-кар Chaparral 2X Vision Gran Turismo. Водитель лежал почти лицом вниз, управляя автомобилем движениями тела. Chaparral не предназначался для серийного производства – его лазерная силовая установка подтверждает это, но некоторые идеи, такие как полноприводное рулевое управление и аэродинамические решения, вполне реалистичны.