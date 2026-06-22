В обновлении ядра Linux 7.2 появилась поддержка архитектуры NVIDIA под названием Blackwell-Next. Упоминание нашли в изменениях драйвера nvgrace-gpu vfio-pci, связанном с подготовкой оборудования следующего поколения.

Разработчики продолжают находить в программном коде сведения о будущих решениях NVIDIA еще до их официального появления на рынке. Очередное упоминание касается архитектуры Blackwell-Next, которая появилась в материалах для Linux 7.2.

Источник изображений: NVIDIA

Издание Phoronix обратило внимание на недавний запрос на слияние изменений для ядра Linux. В нем разработчики добавили механизм проверки готовности Blackwell-Next на базе технологии CXL DVSEC.

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Изменения затронули драйвер nvgrace-gpu vfio-pci. В описание вошла функция опроса готовности Blackwell-Next с поддержкой прерываемого ожидания без блокировок. Такой подход позволяет учитывать предельные значения времени ожидания, предусмотренные спецификацией.

Изображение: WCCFTech

NVIDIA уже давно раскрывает общие направления развития своих графических архитектур. Ранее компания обозначила Rubin как преемника Blackwell, а после Rubin должна появиться архитектура Feynman. При этом серийное производство Rubin только начинается, тогда как работа над программной поддержкой следующих поколений ведется заранее.

Пока остается неясным, какое именно решение NVIDIA относит к Blackwell-Next. Это обозначение может быть связано как с дальнейшим развитием семейства Blackwell, так и с подготовкой платформы для Rubin.

Каких-либо заявлений о потребительских видеокартах компания не делала. Сейчас основное внимание сосредоточено на продуктах для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, где уже представлены Blackwell, Blackwell Ultra и Rubin.