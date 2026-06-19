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Global_Chronicles
Полиция США теперь сможет отслеживать автомобиль по любым гаджетам и даже микрочипу собаки
В США тестируют систему SignalTrace от компании Leonardo, которая дополняет камеры распознавания номерных знаков данными от окружающих устройств. Технология собирает сигналы от телефонов, наушников, носимой электроники и даже микрочипов животных, чтобы связать их с конкретной машиной.
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В США классические камеры автоматического распознавания номерных знаков фиксируют только автомобиль и его регистрационный знак. Теперь к ним добавляют оборудование, которое по сути «подслушивает» радио-сигналы гаджетов рядом с машиной и привязывает их к этому авто.

 

Изображение: Сarscoops

Компания Leonardo продвигает систему SignalTrace как надстройку к своим считывателям номерных знаков. Вместо одного кадра с номером она собирает идентификаторы от устройств поблизости и со временем связывает их с конкретной машиной.


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Система улавливает сигналы Bluetooth от смартфонов, беспроводных наушников, фитнес‑браслетов и умных часов. В материалах Leonardo также говорится о поддержке автомобильных систем, точек Wi‑Fi, RFID‑меток и микрочипов домашних животных. Когда одни и те же устройства регулярно перемещаются вместе с конкретным автомобилем, SignalTrace формирует для него «электронный отпечаток» — набор сигнатур, привязанных к машине.

Изображения: Leonardo

Даже если владелец сменит номерные знаки или снимет их, набор привязанных устройств поможет снова опознать ту же машину. Правоохранительные органы получат возможность создавать исторические записи, связывающие устройства, местоположения и транспортные средства. Сторонники технологии говорят о пользе для раскрытия преступлений. Критики указывают на расширение слежки — многие отслеживаемые устройства принадлежат людям, не имеющим отношения к расследованиям.

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Источник: carscoops.com
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