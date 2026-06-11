Насадки для электроспрея, изготовленные методом 3D-печати, способны радикально изменить подход к производству лекарств и самовосстанавливающихся материалов. Технология снижает зависимость от сложных производственных условий.

Производство микрочастиц для лекарств и материалов обычно требует сложного оборудования и строгих условий. Новая технология показывает, что ключевой элемент этого процесса можно упростить за счет аддитивного производства.

Изображение: Tom's Hardware

Насадки, изготовленные методом 3D-печати для систем электроспрея, могут существенно изменить подход к созданию лекарственных препаратов и самовосстанавливающихся материалов. За счет новой конструкции становится проще управлять формированием потоков частиц на микроскопическом уровне.

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Изготовление сопел требовало чистых комнат и огромных затрат. Новый подход использует фотополимерную 3D-печать – ту же, что применяют стоматологи для пломб. В результате на площади в один квадратный сантиметр печатают 16 сопел с точностью до 25 микрометров. Это треть толщины человеческого волоса.

Принтер Asiga Max X27 стоит около 13 тысяч долларов. Для медицинской индустрии это копейки. Время изготовления – несколько часов вместо недель в чистой комнате. Более того, напечатанные конструкции превосходят традиционные. Один из авторов разработки, Луис Фернандо Веласкес-Гарсия, заявил, что массив из 16 трёхосных сопел на одном квадратном сантиметре невозможно сделать в полупроводниковой чистой комнате.

3D-печать позволяет быстро менять конструкцию и точно настраивать потоки жидкости для каждого сопла. Это открывает дорогу к массовому производству персонализированных лекарств, сложных кремов, гелей и инъекционных препаратов. Технология готова к коммерциализации.