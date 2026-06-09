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Global_Chronicles
Casio и рэпер Rels B выпустят G-Shock: чёрное исполнение, гравировка и массивный алюминиевый кейс
Casio совместно с испанским рэпером Rels B выпускает новые часы G-Shock на платформе GM-S2110.
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Rels B, он же Daniel Heredia Vidal, он же Skinny Flakk — испанский латино-рэпер из Пальма-де-Мальорки. Ранее он уже помогал Casio запускать модель GM-2110 в пяти цветах. Теперь сотрудничество продолжается.

 Изображение: Notebookcheck

Новинка называется GM-S2110B-8ARLSB. Буквы ARLSB в конце номера отсылают к псевдониму музыканта Skinny Flakk. созданы на основе восьмиугольного силуэта GA-2100, выполнены в полностью темном цвете с матовым металлическим безелем.

Изображение: geesgshock

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От стандартной версии GM-S2110B-8A новинку отличает гравировка на задней крышке. Там выгравированы логотипы Rels B и G-Shock, а также тур-арт, как на концертах рэпера. Часы поставляются в специальном, выглядящем довольно массивно, алюминиевом кейсе с логотипом Rels B.

Изображение:  geesgshock

Предыдущая совместная модель была крупнее и оснащалась металлическим браслетом. GM-S2110B-8ARLSB использует более тонкую S-серию. Часы подходят для тонких запястий. Вместо браслета — ремешок из смолы.

Цену производитель пока не объявил. Обычные версии GM-S2110B-8A стоят в Европе 130-150 евро. За специальную упаковку и гравировку, скорее всего, придётся доплатить. Релиз назначен на 18 июня.

#часы #casio #g-shock #коллаборация #rels b
Источник: notebookcheck.net
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