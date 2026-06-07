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Global_Chronicles
В приложении для очков Meta* нашли код распознавания лиц спустя годы после закрытия технологии
Специалисты обнаружили в приложении Meta (признана в РФ экстремистской организацией) код, связанный с распознаванием лиц. Хотя функция остается отключенной, ее наличие вновь вызвало вопросы о конфиденциальности данных пользователей.
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Технологии идентификации людей по лицу уже несколько лет остаются предметом споров среди разработчиков, регуляторов и защитников цифровых прав. Новый отчет показал, что Meta* сохранила связанные с такими возможностями элементы в одном из своих популярных приложений.

Изображение: GizmoChina 

Согласно расследованию, в обновлениях приложения Meta AI с января 2026 года присутствовал код, связанный с функцией распознавания лиц под названием NameTag. Это приложение используют владельцы нескольких устройств компании, включая очки Ray-Ban Meta, а число его установок, по сообщениям, превысило 50 миллионов.

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Эксперты, изучившие программный код, считают, что система способна использовать камеру очков для распознавания лиц, создавать биометрические идентификаторы и сверять их с базой данных, которая хранится на смартфоне пользователя. В случае совпадения пользователь может получить уведомление с идентификацией этого человека.

На данный момент функция не работает. Тем не менее ее обнаружение привлекло внимание к политике Meta в области обработки биометрических данных.

Ситуация выглядит примечательно еще и потому, что в 2021 году компания закрыла систему распознавания лиц Facebook** и удалила более миллиарда сохраненных лицевых шаблонов. Этому предшествовали многолетние претензии со стороны регуляторов, судебные разбирательства и соглашения по искам о нарушении конфиденциальности биометрических данных.

* Meta - признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

** Facebook — соцсеть, принадлежащая Meta. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ

#искусственный интеллект #ии #meta #биометрия #распознавание лиц #ray-ban meta #конфиденциальность данных #nametag
Источник: gizmochina.com
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