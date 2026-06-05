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Global_Chronicles
ООН: К 2030 году ИИ может потреблять больше воды, чем всё человечество использует для питья
ООН опубликовала доклад о ресурсах, которые потребляет индустрия ИИ. По прогнозам авторов, к концу десятилетия ИИ значительно увеличит потребление электроэнергии и воды.
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Рост популярности искусственного интеллекта обычно связывают с развитием технологий и повышением производительности. Однако вместе с вычислительными возможностями увеличивается и потребность в ресурсах, необходимых для работы инфраструктуры, на которой строятся современные ИИ-системы. 

Изображение - ChatGPT

В новом докладе ООН говорится, что повышение эффективности моделей искусственного интеллекта не обязательно приведет к снижению общего потребления ресурсов. Авторы считают более вероятным противоположный сценарий, при котором распространение ИИ продолжит ускоряться и увеличивать нагрузку на энергосистемы и окружающую среду.

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Согласно прогнозу, к 2030 году искусственный интеллект сможет потреблять около 3% всей мировой электроэнергии. При этом объем связанных с этим выбросов окажется сопоставим с нынешними выбросами Великобритании.

Отдельное внимание в документе уделяется воде. Для охлаждения центров обработки данных, обеспечивающих работу ИИ, может потребоваться столько воды, что ее объем превысит годовую потребность населения Земли в питьевой воде.

Авторы связывают этот прогноз с так называемым парадоксом Джевонса. Этот экономический принцип предполагает, что повышение эффективности технологии часто приводит не к сокращению потребления ресурсов, а к росту спроса на них. По мере удешевления ИИ появляются новые способы его применения, что увеличивает общий объем использования.

В прошлом году дата-центры уже потребляли столько электроэнергии, сколько использует Саудовская Аравия. Кроме того, для развития инфраструктуры ИИ потребуются около 9,3 триллиона литров воды и земельные площади, почти в десять раз превышающие территорию Мехико.

В докладе также отмечается неравномерное распределение ИИ-инфраструктуры. Только 32 страны располагают специализированными облачными мощностями для таких систем, а около 90% этих ресурсов сосредоточены в США и Китае. Авторы призывают учитывать экологические последствия развития ИИ при планировании энергетической и климатической политики.

#искусственный интеллект #ии #оон #дата-центры #центры обработки данных #энергопотребление #водопотребление
Источник: sciencealert.com
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