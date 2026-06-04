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Global_Chronicles
Сбер показал на ПМЭФ первый в мире платёжный терминал с ИИ и левитирующим дисплеем
На Петербургском международном экономическом форуме Сбер впервые продемонстрировал платежный терминал нового поколения «Нео».
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Сбер презентовал на ПМЭФ устройство, которое сам называет первым в мире ИИ-терминалом. Новинка ориентирована на премиальный сегмент и предлагает нестандартные способы оплаты. 

Изображение: Сбер

Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев лично представил терминал «Нео». По его словам, компания не может останавливаться на достигнутом. Новые решения создают не просто другой опыт, а дополнительную ценность для клиентов.

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Технические характеристики устройства заметно выросли. Процессор стал вдвое мощнее предыдущего поколения — у него восемь ядер с частотой 2 гигагерца. Камера на 16 мегапикселей оснащена лидаром. Благодаря этому терминал лучше распознает лица и позволяет платить улыбкой даже при плохом освещении. Еще одна особенность — левитирующий дисплей. Он подстраивается под положение головы человека. Кнопки имеют виброотклик.

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Царев напомнил, что РФ уже лидирует по внедрению оплаты по биометрии. Задача компании — создавать новые продукты под растущие потребности клиентов. Он пригласил желающих оформить предзаказ на «Нео».

Изображение: Сбер

Терминал будут предлагать не за деньги, а по подписке. В Сбере считают его нишевым продуктом для точек с высоким чеком, где важно создать особую атмосферу. При этом Царев подчеркнул: текущие терминалы с биометрией компания продолжает устанавливать бесплатно. Со временем премиальные технологии подешевеют, и «Нео» станет доступнее для большинства клиентов.

#искусственный интеллект #ии #сбер #биометрия #пмэф #оплата улыбкой #кирилл царев #нео #платежный терминал
Источник: gazeta.ru
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