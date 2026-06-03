Студия Maverick Games, основанная бывшим разработчиком Forza Horizon, представила свою первую игру Clutch. Это гоночная игра с открытым миром и сюжетом, в которой смешаны легальные трековые гонки и нелегальный стритрейсинг.

В гоночных играх обычно выбирают: либо симулятор с реальными треками, либо аркадный стритрейсинг с полицейскими. Maverick Games решила объединить оба подхода. Действие Clutch разворачивается вокруг двух персонажей. Разработчики называют их гоночными вундеркиндами. Герои — брат и сестра или два брата (точный пол не указан). Они случайно обнаруживают криминальный мир за престижной гоночной серией R1K.

Скриншот видео Maverick Games

В игре есть дневные легальные заезды и ночные нелегальные гонки. Полицейские погони, гаджеты и тюнинг машин — часть геймплея. Авторы также показали глубокую кастомизацию: менять можно как внешние детали, так и салон автомобиля.

Скриншот видео Maverick Games

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По описанию, проект напоминает смесь Gran Turismo и старых частей Need for Speed — Underground и Hot Pursuit.





Студия показала видеоролик, но не уточнила, является ли это реальным геймплеем или записью с движка. Игру создают на Unreal Engine 5. Даты выхода и список платформ пока не назвали. Больше информации обещают на Summer Game Fest, которое начнется 5 июня.