Несколько владельцев жилья в Сан-Франциско заявили, что их недвижимость использовали для тайных испытаний роботов без предварительного уведомления.

Жалобы владельцев жилья на необычных арендаторов в Сан-Франциско сложились в одну историю. После нескольких похожих случаев хозяева пришли к выводу, что их дома могли использовать для тайных испытаний роботов под видом обычной краткосрочной аренды.

Одним из первых на ситуацию обратил внимание владелец жилья Шон Донован. В апреле он сдал дом группе из восьми человек на 11 дней. Во время проживания гостей он заметил внутри провода, оборудование и объект, похожий на робота. Камеры наблюдения также зафиксировали постоянное перемещение крупных черных кейсов.

После выезда арендаторов хозяин обнаружил повреждения имущества. На мебели остались пятна, посудомоечная машина получила повреждения, в ванной треснула плитка, а часть вещей исчезла или оказалась переставлена.

Изучая отзывы других владельцев Airbnb, Донован нашел похожие жалобы. По данным San Francisco Standard, как минимум 12 хозяев оставили негативные отзывы о тех же гостях. В одном из домов владельцы обнаружили поврежденный холодильник, следы на стенах, облупившуюся краску и разбитое стекло.

Донован подал иск к The Bot Company на сумму $12 383,50. Он утверждает, что сотрудники стартапа использовали жилье для тайных коммерческих испытаний, хотя бронирование оформляли как обычное проживание.

The Bot Company, основанная в 2024 году бывшим руководителем Cruise Кайлом Фогтом (Kyle Vogt), пока не прокомментировала иск. Компания разрабатывает бытового робота и до сих пор не представила готовый продукт.