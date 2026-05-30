Дочерняя компания Fortescue установила ветряную турбину в Намибии, не прибегая к помощи крана. Система Total SES позволяет башне поднимать себя саму с помощью встроенных механизмов.

Обычно для монтажа ветряных турбин требуются огромные краны. Доставить их в пустыню или в горы — сложная логистическая задача. Компания Nabrawind предложила другое решение: турбина устанавливает себя сама.

Изображение: Electrek

Технология называется Total Self Erecting System (SES). Башня поднимает себя за счет встроенных механизмов без внешнего крана. Сначала специалисты монтируют ротор и гондолу на земле на высоте около 30-40 метров. Затем система начинает поэтапно поднимать секции башни.

Изображение: Electrek

реклама

Специалисты установили турбину Goldwind GW165/6000 на электростанции InnoVent Diaz в Намибии. На площадке находился запасной кран, но он не понадобился.

Изображение: Electrek

Краны обычно работают при ветре до 6-8 метров в секунду. Технология SES справляется при скорости ветра 15 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Это критически важно для Намибии — одного из самых ветреных регионов мира. При этом система сохраняет структурную целостность тонкостенных трубчатых башен.

Всего на электростанции InnoVent Diaz установят семь ветряных турбин Goldwind. Каждую из них смонтируют с использованием технологий Total SES и Skylift. Компания планирует сократить время монтажа одной турбины до одной недели к моменту завершения работ над седьмым объектом. И все это — без вывоза на площадку тяжелого крана.