Госдума во втором чтении готовит законопроект, который вводит официальную продажу «красивых» автомобильных номеров через операторов и аукционы.

Законопроект о платных «красивых» номерах для автомобилей прошёл серьёзную переработку ко второму чтению. В документ добавили ограничения и новые определения, чтобы формально вывести этот рынок из «тени».

Согласно доработанному проекту, государство вводит два типа платных регистрационных знаков: уникальные и индивидуальные. Уникальные номера можно будет получить через торги, а индивидуальные — выбрать из доступных комбинаций через уполномоченных операторов.

Продать такие знаки на вторичном рынке не получится: если владелец оформит автомобиль с платным номером, он не сможет в течение трех лет сменить собственника машины. Это должно ограничить спекуляции и перепродажу номеров как отдельного товара.

Законопроект закрепляет участие операторов, которые будут взаимодействовать с ГИБДД, вести учёт комбинаций и проводить аукционы. Минфин оценивает потенциальные поступления от легализации рынка «красивых» номеров примерно в ₽25 миллиардов ежегодно. Эксперты, которых цитирует «Коммерсантъ», считают, что часть неофициальных схем может исчезнуть, но спрос на «красивые» номера сохранится.