В Таиланде обнаружили самого крупного динозавра в истории Юго-Восточной Азии.

Представьте животное размером с девять слонов. Оно пасется у реки, опускает длинную шею в воду и не обращает внимания на летающих рядом птерозавров. Это не фэнтези, а реальный обитатель территории современного Таиланда, живший больше 100 миллионов лет назад.

Ученые из Таиланда и Университетского колледжа Лондона описали новый вид зауропода — Nagatitan chaiyaphumensis. Его останки нашли в 2016 году на краю высохшего пруда на северо-востоке страны. Чтобы изучить кости дистанционно и не возить их между учреждениями, ученые применили 3D-сканирование.

Динозавр весил до 28 тонн при длине 27 метров. Для сравнения: знаменитый диплодок Диппи легче примерно на 10 тонн. Однако настоящим гигантом остается патаготитан из Южной Америки — его масса достигала 70 тонн.

Название таиландского динозавра образовано из двух частей. «Нага» — мифические водяные змеи из азиатской и буддийской мифологии. «Титан» отсылает к древнегреческим богам. Видовое имя chaiyaphumensis указывает на провинцию Чайяпхум.

Среди найденных костей — восемь позвонков, пять ребер, части таза, плечевая и бедренная кости. Ученые называют этого динозавра «последним титаном». Формация Кхок Круат, где его обнаружили, — самый молодой геологический слой Таиланда с останками динозавров. Позже регион стал мелководным морем, и крупных зауроподов там больше не встречалось. В тех же отложениях нашли останки акул, черепах, птерозавров, крокодилов и хищных тероподов длиной до восьми метров.