Global_Chronicles
В России создали ИИ для поиска зон будущих сильных землетрясений
В России разработали алгоритм SPAD для изучения тектонических разломов. Система анализирует слабую сейсмическую активность и помогает заранее находить участки, где возможны крупные землетрясения.
При изучении землетрясений ученые давно пытаются понять, какие участки земной коры дольше других накапливают напряжение перед мощными толчками. Новая российская разработка предлагает искать такие зоны не после катастрофы, а задолго до нее.

 

Изображение - ChatGPT

Ученые из МФТИ и Университета Иннополис представили алгоритм SPAD, который анализирует структуру тектонических разломов по слабым колебаниям земной коры. Разработка помогает выделять области, где со временем может произойти сильное землетрясение.

В основе разработки — анализ слабых подземных толчков, которые регулярно фиксируют в районах тектонических разломов. Обычно люди их не ощущают, однако именно такие колебания помогают понять, как ведут себя разные участки земной коры. Алгоритм сначала убирает из данных афтершоки и события, связанные между собой, а затем определяет области с наиболее плотным скоплением фоновой сейсмической активности.

Специалисты считают, что именно эти участки постепенно накапливают напряжение внутри разлома. Раньше подобные области часто относили к относительно спокойным.

Разработчики протестировали SPAD на материалах наблюдений за Камчаткой, собранных за 35 лет. Система смогла определить большинство районов, где позже происходили крупные землетрясения.

Сейчас алгоритм дополнительно проверяют на данных из Японии, района Сан-Андреас и Курильских островов. Ученые также работают над более точной детализацией структуры опасных зон.

#россия #искусственный интеллект #ии #землетрясения #мфти #сейсмология #университет иннополис #spad
Источник: gazeta.ru
