Ferrari представит свой первый электрический автомобиль Luce через несколько дней. Компания держит внешний вид в секрете, а тестовые прототипы, облаченные в камуфляж, выглядят как коробка из-под обуви.

Производители обычно снимают часть маскировки с прототипов по мере приближения к премьере. В случае с Ferrari Luce этого не происходит: даже финальные испытания проходят с кузовом, который больше напоминает прямоугольный макет, чем серийный автомобиль. В издании Сarscoops этот камуфляж даже сравнили с коробкой из-под обуви.

Действительно, Ferrari Luce облачен в серьезный камуфляж даже на одном из заключительных тестов в Маранелло. Автомобиль на шпионских снимках скрыт плотным камуфляжем и больше напоминает коробку, чем суперкар. Видны, по сути, только боковые зеркала и некоторые элементы светотехники. При этом наблюдатели отмечают, что модель может получить задние двери, которые открываются против хода движения, по аналогии с Purosangue, а также горизонтальные дневные ходовые огни спереди.

Компания уже показала большую часть интерьера Luce. В салоне используют алюминиевые переключатели и тумблеры в духе классических моделей Ferrari, но при этом сохраняют цифровую приборную панель и центральный экран. Отдельно выделяют переключатель, активирующий ходовую систему, выполнен в авиационном стиле и находится на потолке рядом с регуляторами света и обогрева стекла. Дизайн интерьера и экстерьера разработала студия LoveFrom под руководством Jony Ive.

Главная техническая особенность Luce — электрическая силовая установка. Машина получит аккумуляторный блок емкостью 122 кВт⋅ч с поддержкой зарядки мощностью до 350 кВт и обеспечивает запас хода 530 километров. Эта батарея питает четыре электродвигателя суммарной мощностью 986 л.с., которые и делают Luce одним из самых мощных серийных электромобилей марки.