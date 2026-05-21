Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Дизайн первого 986-сильного электромобиля Ferrari Luce с запасом хода 530 км до сих пор засекречен
Ferrari представит свой первый электрический автомобиль Luce через несколько дней. Компания держит внешний вид в секрете, а тестовые прототипы, облаченные в камуфляж, выглядят как коробка из-под обуви.

Производители обычно снимают часть маскировки с прототипов по мере приближения к премьере. В случае с Ferrari Luce этого не происходит: даже финальные испытания проходят с кузовом, который больше напоминает прямоугольный макет, чем серийный автомобиль. В издании Сarscoops этот камуфляж даже сравнили с коробкой из-под обуви.

 

Изображение: Сarscoops

Действительно, Ferrari Luce облачен в серьезный камуфляж даже на одном из заключительных тестов в Маранелло. Автомобиль на шпионских снимках скрыт плотным камуфляжем и больше напоминает коробку, чем суперкар. Видны, по сути, только боковые зеркала и некоторые элементы светотехники. При этом наблюдатели отмечают, что модель может получить задние двери, которые открываются против хода движения, по аналогии с Purosangue, а также горизонтальные дневные ходовые огни спереди.

Читайте: Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км


Изображение: Сarscoops 

Изображение: Сarscoops 

Компания уже показала большую часть интерьера Luce. В салоне используют алюминиевые переключатели и тумблеры в духе классических моделей Ferrari, но при этом сохраняют цифровую приборную панель и центральный экран. Отдельно выделяют переключатель, активирующий ходовую систему, выполнен в авиационном стиле и находится на потолке рядом с регуляторами света и обогрева стекла. Дизайн интерьера и экстерьера разработала студия LoveFrom под руководством Jony Ive.

Читайте: Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8


Главная техническая особенность Luce — электрическая силовая установка. Машина получит аккумуляторный блок емкостью 122 кВт⋅ч с поддержкой зарядки мощностью до 350 кВт и обеспечивает запас хода 530 километров. Эта батарея питает четыре электродвигателя суммарной мощностью 986 л.с., которые и делают Luce одним из самых мощных серийных электромобилей марки.

#электромобиль #ferrari #прототип #lovefrom #purosangue #ferrari luce #986 л.с. #jony ive #батарея 122 квт⋅ч #маранелло
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Игра Fortnite вернулась в магазин Apple App Store почти во всех странах
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
29-й сезон мультсериала «Южный парк» выйдет в эфир в середине сентября
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
Microsoft признала невозможность загрузки обновлений Windows 11 на некоторых ПК
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
Civilization VII получила долгожданное возвращающее игру к истокам серии обновление
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5500 совместно с RTX 4070 Super в популярных играх
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
Производителям ПК Intel предложил выбрать: 18A или полное сокращение поставок старых процессоров
NVIDIA рекомендует пользователям обновить драйверы для защиты от обнаруженных уязвимостей
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
ВОЗ предупредила о риске новой глобальной пандемии
Ford продвигает свои гражданские пикапы для использования в военных целях вместо дорогой спецтехники

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter