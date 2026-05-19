Global_Chronicles
Ледник Гектория отступил на 24 километра за 15 месяцев — рекорд для наземного льда Антарктиды
Антарктический ледник Хектория отступил на 24 километра за 15 месяцев между началом 2022 и весной 2023 года, установив рекорд для наземного льда в современной истории наблюдений.

В 2002 году шельфовый ледник Ларсен Б разрушился за несколько недель. Это событие запустило цепочку изменений на Антарктическом полуострове, последствия которых ученые отслеживают до сих пор. Двадцать лет спустя один из соседних ледников дал о себе знать рекордным образом. 

Фото: NASA Earth Observatory images by Lauren Dauphin

Ледник Гектория расположен на восточном Антарктическом полуострове. Он берет начало на суше и выходит в океан, образуя плавучий ледяной язык. После разрушения шельфа Ларсен Б в 2002 году ледник начал постепенно таять и отступать. К 2011 году припайный морской лед в заливе вблизи края ледника разросся достаточно, чтобы обеспечить ему временную поддержку, и Гектория даже немного продвинулась вперед.

В январе 2022 года этот морской лед внезапно разломился — предположительно под воздействием мощных океанских волн. Лишившись опоры, ледник быстро начал меняться. За одно лето держащаяся на плаву глыба льда разрушилась, и ледник отступил примерно на 16 километров.

Второй этап обвала начался осенью того же года. Ученые установили, что ледник опирался на широкое плоское ложе. В приливной период морская вода проникала под лед, приподнимая его. Когда лед истончился достаточно, крупные участки начали разом отрываться. Этот механизм, известный как откалывание айсбергов под действием плавучести, привел к потере еще 8 километров за два месяца — быстрее, чем когда-либо фиксировали для наземного льда.

Ученые считают, что самая острая фаза позади. Дальнейшее отступление продолжится, но медленнее. «Ледник потерял столько массы и высоты, что просто не может поддерживать прежний темп», — говорит соавтор исследования Тед Скамбос из Университета Колорадо. Специалисты предполагают, что ледник превратиться во фьорд.

#уровень моря #таяние льдов #антарктический полуостров #ледник гектория #шельф ларсен б
Источник: sciencedaily.com
