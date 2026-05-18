На невидимой с Земли стороне Солнца сформировалась группа пятен рекордных размеров. Ученые считают ее одной из самых опасных за последние годы. Огромные пятна на Солнце через неделю окажутся напротив Земли.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новой аномалии. Её зафиксировал космический аппарат Solar Orbiter, который сейчас находится с обратной стороны нашего светила.

© РИА Новости / Илья Наймушин

Размеры этой группы пятен ученые называют невероятными. Последний раз похожая область наблюдалась ровно два года назад — как раз в мае. Та группа, известная как номер 3664, устроила тогда сильнейшую за 20 лет магнитную бурю.

Почему размер имеет значение? Физика процесса простая. Вспышки берут энергию из магнитного поля Солнца. А поток и напряжённость этого поля напрямую зависят от величины пятен. Самые мощные вспышки в истории всегда происходили в рекордно больших активных зонах.

Новый очаг активности пока находится на дальней стороне, но через примерно неделю она должна появиться на видимом диске Солнца. Еще дней через 6-7 — займет самое опасное положение: окажется точно напротив нашей планеты.

При этом ученые отмечают, что поведение активной области заранее не определено: за время ее движения по диску Солнца она может как ослабеть и распасться, так и накопить дополнительную энергию. Поэтому астрономы продолжат следить за данными Solar Orbiter и наземных обсерваторий, чтобы оценить возможные последствия для магнитной обстановки возле нашей планеты.