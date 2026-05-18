Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новой аномалии. Её зафиксировал космический аппарат Solar Orbiter, который сейчас находится с обратной стороны нашего светила.
Размеры этой группы пятен ученые называют невероятными. Последний раз похожая область наблюдалась ровно два года назад — как раз в мае. Та группа, известная как номер 3664, устроила тогда сильнейшую за 20 лет магнитную бурю.
Почему размер имеет значение? Физика процесса простая. Вспышки берут энергию из магнитного поля Солнца. А поток и напряжённость этого поля напрямую зависят от величины пятен. Самые мощные вспышки в истории всегда происходили в рекордно больших активных зонах.
Новый очаг активности пока находится на дальней стороне, но через примерно неделю она должна появиться на видимом диске Солнца. Еще дней через 6-7 — займет самое опасное положение: окажется точно напротив нашей планеты.
При этом ученые отмечают, что поведение активной области заранее не определено: за время ее движения по диску Солнца она может как ослабеть и распасться, так и накопить дополнительную энергию. Поэтому астрономы продолжат следить за данными Solar Orbiter и наземных обсерваторий, чтобы оценить возможные последствия для магнитной обстановки возле нашей планеты.