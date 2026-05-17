Сервис VK Знакомства расширил способы общения между пользователями. В чатах теперь доступны голосовые сообщения и изображения.

Команда VK продолжает развивать сервис знакомств и добавлять новые способы общения в нем. Теперь пользователи могут не ограничиваться только текстом при знакомстве и переписке.

Голосовые сообщения помогают передать интонацию, настроение и эмоции — то, что трудно выразить буквами. Особенно это важно на начальном этапе знакомства.

Разработчики сохранили механизмы безопасности. Написать друг другу можно только после того, как оба пользователя проявили взаимный интерес. Отправка изображений открывается после обмена текстовыми сообщениями.

Система автоматически распознает нежелательный контент. Если алгоритмы считают фото чувствительным, оно приходит собеседнику в размытом виде. Пользователь может в настройках полностью запретить получение любых изображений.

Директор VK Знакомств Игорь Кузнецов заявил: компания дает людям больше инструментов для знакомства, но при этом каждый сам решает, какой контент он согласен получать и с кем продолжать общение.